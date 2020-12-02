Beşiktaş maçı öncesi Kasımpaşa'da koronavirüs şoku

02 Aralık 2020 Çarşamba, 19:16

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşalı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.





