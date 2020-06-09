Beşiktaş N’Koudou'suz kaldı!

09 Haziran 2020 Salı, 13:59

Beşiktaş, Fransız futbolcusu Georges-Kevin N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

N'Koudu'nun en az 3 hafta oynamayacağı öğrenildi.