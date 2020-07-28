Beşiktaş o parayı bulamazsa!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolculardan borçsuzluk kâğıdı almak ve Avrupa’ya gidebilmek adına Ağustos ayı içerisinde 100 milyon TL bulmak zorunda.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolculardan borçsuzluk kâğıdı almak ve Avrupa’ya gidebilmek adına Ağustos ayı içerisinde 100 milyon TL bulmak zorunda.
Pandemi sürecindeki yükselişiyle sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta sevinç kısa sürdü. Başkan Ahmet Nur Çebi,“Hocamız ve futbolcular görevini yaptı artık sıra bizde” diyerek acı gerçeği söyledi. Çebi, UEFA'dan borçsuzluk kâğıdı alabilmek ve Avrupa kupalarına katılabilmek için Ağustos ayında 100 milyon TL bulmak zorunda olduklarını dile getirdi.
Göreve geldiğinden beri 50 milyon TL'ye yakın kaynak bulan Beşiktaş Başkanı ile yöneticileri zorlu bir ay bekliyor. Bahçeşehir Okulları'nın sahibi olan eski yönetici Hüseyin Yücel'den, “Her yönetici 1'er milyon Avro versin, kriz çözülsün” teklifi geldi.
Bu arada Vida'nın 2.7 milyon Avro'luk maliyeti için de Beşiktaş yönetimi çare arıyor.
Kaynak: Skor
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