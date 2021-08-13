CANLI | Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta, kaç kaç, golleri kim attı, hangi kanalda?

13 Ağustos 2021 Cuma, 19:24

BJK 0-0 RIZ

CANLI ANLATIM

1' Mücadele başladı.

5' Rizesppor etkili geldi! Alper Potuk ceza sahası içinde sol taraftan içeri çevirdiği topu Remy'den önce savunma uzaklaştırdı.

9' GOL! Nkoudou ceza sahasında sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşta uzak köşeye giden top ağlarla buluştu.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran Beşiktaş, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.



BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala - Josef, Salih - Gökhan, Hutchinson, Larin - Kenan

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali - Djokovic, Dabo, Ronaldo - Alper, Sabo, Loic Remy

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.