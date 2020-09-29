Beşiktaş rotayı Bartosz Bereszynski’ye çevirdi

29 Eylül 2020 Salı, 12:19

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’yi gündemine aldı. Ancak İtalyan ekibi 5 milyon Avro bonservis bedeli istiyor.

Transfer çalışmalarını yürüten ve sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski’yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu transfer etmek için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etse de Sampdoria’nın istediği bonservis nedeniyle geri adım attı. İtalyan ekibi bu oyuncu için 5 milyon Avro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.



