Beşiktaş Talisca için tavan fiyatı belirledi

18 Aralık 2020 Cuma, 09:54

Çin'de futbolculara ödenen üst limitin 3 milyon Avro olarak belirlenmesinden sonra bir çok ünlü yıldız kendisine yeni pazar aramaya başladı. Bu isimlerden biri de bir dönem Beşiktaş'ta yıldızlaşan Brezilyalı Anderson Talisca. Guangzhou'dan ayrılan Talisca kararsız.

Menajeri ile Beşiktaş'a haber yollayan, sosyal medya üzerinden de Siyah-Beyazlı camiaya yeşil ışık yakan Brezilyalı yıldız heyecan yarattı.Ne var ki, mali kriz içindeki Beşiktaş'ta Talisca'ya ödenecek üst fiyat belirlendi. Brezilyalıya, "1.5 milyon Avro'ya oynarsan gel" denecek.