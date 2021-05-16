Beşiktaş taraftarı ve polis arasında arbede: Havaya ateş açıldı

16 Mayıs 2021 Pazar, 01:09

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle, siyah-beyazlı taraftarlar Türkiye'nin birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen caddelere çıkarak kutlama yaptı. Yurdun birçok noktasında kutlamalar polisin uyarısı ve müdahalesiyle dağılırken, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde polis ve taraftarlar karşı karşıya geldi.

Kutlama yapmak için sokağa çıkan taraftarlar, polisin ve bekçilerin müdahalesiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri Beşiktaşlı taraftarlarla arbede yaşarken, bazı polis memurları ve bekçiler havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin bu tavrı, çevredeki yurttaşların tepkisini çekti.

Yaşanan olaylardan görüntüler:



