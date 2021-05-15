SON DAKİKA | Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:07

Süper Lig’in son haftasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray ile olan averaj farkını koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu. Göztepe ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini iki golle mağlup ederken lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmada Beşiktaş’ın gollerini 10. dakikada Domagoj Vida ve 69. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti. Ev sahibi Göztepe'nin tek golünü ise 24. dakikada Alpaslan Öztürk attı.

SERGEN YALÇIN ANTRENÖR OLARAK DA ŞAMPİYON OLDU

Oyunculuk kariyerinde Beşiktaş ile üç kez şampiyon olan Sergen Yalçın, Beşiktaş ile antrenör olarak da şampiyonluk kazandı. Teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanan Sergen Yalçın, hem oyuncu hem de antrenör olarak Süper Lig’de şampiyon olan üçüncü isim oldu. Daha önce Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu, bu başarıyı elde etmişti.

ÇİFTE KUPA İÇİN GERİ SAYIM

Süper Lig’de son hafta yaşadığı puan kayıplarına rağmen şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, dört gün sonra yine aynı statta Türkiye Kupası finaline çıkacak. Beşiktaş, Antalyaspor’u finalde mağlup etmesi halinde 2008-09 sezonundan sonra bir kez daha iki kupayı da müzesine götürecek.