Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen ligi averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, camiaya ve yönetime sitemde bulundu. Terim, oyuncularıyla vedalaştığını vurguladı:
"42 hafta kolay değil. Sadece koronavirüs ve rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık aslında. Basit bir hesapla Denizli'de ve burada yemesek olacaktı. Kısmet değilmiş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Camiada bizi destekleyen çoğunluğa teşekkür ederim."
Terim, Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti:
"Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Corona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum."
Terim, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın hocasına, oyuncusuna kolay ilişmemeli. Ne demek istediğimi herkes anlıyor. Merak etmesinler daha iyi de anlatacağım. Biz bunları hepsiyle ve içeri ile savaştık, o daha tehlikeli. Geldiğimiz yer benim hiç hoşlandığım bir yer değil. Şampiyon olmalıydık. Bir hata varsa en büyük hata benimdir. Haklarını helal etsinler. Ben hiç sözümden dönmedim. 31 Mayıs'ta mukavelemiz bitiyor. Bazı zamanlar da istifa zamanıydı ama ben Galatasaray'ın hatırı için yapmadım. Sözümüzü yerine getirdik. Durum bundan ibaret."
67 yaşındaki teknik adam, Galatasaraylı olmakla gurur duyduğunu söyledi:
"O kadar çok şeyle uğraştık ki... Hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeriyle ayrı uğraş... Bizim bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Kadrolar ne olursa olsun bizim bu işi daha önce bitirmemiz gerekirdi. Bize çok ama çok ciddi yaralar verdiler. Buna rağmen, herkese rağmen, her şeye rağmen... Olabilirdik. Her şampiyonluğun 'buna rağmen'leri vardır. Bu şampiyonluğun daha çok olacaktı. Galatasaray'la ve Galatasaraylılıkla gurur duyuyorum. Ben yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de pek anlamadılar. Maalesef öyle."
Fatih Terim, isim vermeden çok sert ifadeler kullandı:
"Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz."
Terim, ayrıca şu açıklamaları yaptı:
"Dramatik bir kayıp oldu. Denizli ve Malatya maçlarında 7 gol atmamıza rağmen yediğimiz 2 gol bizi şampiyonluktan etti. 2 golü yemesek biz şampiyonuz. Oraya gelene kadar başımıza gelemedik iş kalmadı. Cezaları yiyen biz, 10-12 maçı 10 kişi oynayan biz. Değişik kararlarla canı yanan biz. Ben 1 hafta görmedim ki problemsiz geçsin. Son 5-6 hafta biraz rahattık. O da biz bize kaldık herhalde ondandır. Hep biz bizeydik zaten de. Sonuç itibariyle başarısız olduk. Başarılı olduktan sonra bu takımın sorumlusu ben olduğuma göre sebebi benim olmam gerekiyor. Ama soyunma odasında oyuncularımla vedalaşırken, hepsine sonsuz teşekkür ettim. Çalışan arkadaşlarıma teşekkür ettim. Aynı anda ülkede pandemi ile beraber birçok şeyle uğraşmak kolay değil. Sadece dışarı ile uğraşmıyorsunuz. Aynı yerden iki kişi ceza heyetine giriyor aşağı yukarı aynı cezalar değişik veriliyor. Hiç ses yok. Demek ki sesi çıkarmayanlar da senin ceza yemene bir şey demiyor. Dolayısıyla iç-dış, o nedenle bence iyi bile geldik ucundan da kaybettik. Biz hiçbir zaman ikinciliğin başarılı olduğunu düşünenlerden değiliz. Onun için başarısızlığı kabul ediyoruz. Ama Galatasaray’a çok kolay dokunulduğu zaman ben bundan üzüntü duyarım. Bu sene böyle oldu. İsteyen istediği gibi davrandı. Tepki varsa bize var."
Galatasaray’ın çok önemli günlerin arifesinde olduklarını vurgulayan Terim, sözlerine şöyle devam etti:
"Galatasaray önemli bir tercih yapacak. Ben Galatasaraylı olarak tercihin kıymetinin iyi bilinmesini, kişisel düşüncelerin bir kenara bırakılmasını, Galatasaray’da buluşulmasını ve böyle hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu sıkça söylüyorum ama bu işin Galatasaraylılık kısmı. Bir de tabii teknik direktör olarak üstlendiğim, çok sayıda sorumluluk ve sahip olduğum prensiplerim var. Benim sözleşmem bu ay itibariyle sona eriyor. Haklı olarak soru alıyorum. Beşiktaş maçından sonra bir soru gelmişti. O oyuncularımın gösterdiği müthiş performansın gölgede kalmasını istemediğim için karşılaşma sonrasındaki toplantıda yöneltilen soruları ötelemek istemiştim. Elbette kendime göre yanıtlarım. Söyleyeceğim sözler ve paylaşmam gerektiğine inandığım gerçekler var. Ancak Galatasaray’ın kaybedecek tek günü yok."
Terim, Galatasaray'ın başkanlık seçiminde kendisine yakışanı yapacağını kaydetti:
"Her seçim döneminde önce olduğu gibi üzerime düşen ve kendime yakışanı yapacağım, kimsenin şüphesi olmasın. Ancak Galatasaray’ın rekabet halinde yarış içinde olduğu zamanlarda bile geleceği planlamalı. Tüm olanaklarıyla, tüm alternatifleriyle beraber bir sonraki meydan okumaya hazır olmalı. Üzülerek söylüyorum ki bu hafta sonunda dahi takımın teknik direktörü, bazı oyuncular, gelecekte farklı alanda Galatasaray’a yardım edebilecek, yeşil sahada veya idari anlamda görev alabilecek, teknik anlamda faydalı olabilecek, kaptanı da dahil olmak üzere birçok oyuncu serbest kalacak. Kiralık olarak kadroda olan oyuncular geri dönecek. Belki takımlarına gidip farklı takımlara gidecekler. Takip ettiğimiz, görüşme halinde olduğumuz oyuncuların tercihleri başka olacak. Gelecek sezonların planlaması için gerekli adımların atılması Galatasaray’ın her zaman en güçlü olması ve sahip olduğu özellikleri koruması adına kritik bir süreçteyiz. Umarım herkes bunun farkındadır."
Sözleşmesiyle ilgili duruma açıklık getiren deneyimli teknik adam, "Benim konuma gelince, ben tahmin ediyorum, 2 mi 3 mü çok emin değilim. Ya 10 senelik, ya 15 senelik imzaladım. Çok emin değilim ama en az 2 defa 5 seneye imza attığımı hatırlıyorum. 2 senelikmiş meğerse onlar. Biz de 2 senemizi doldurduk. Sözümüzü yerine getirdik. 31 Mayıs itibariyle sözleşmem bitiyor. Gereken neyse yapacağız. Yarın itibariyle ailemle beraber Bodrum’a gidiyorum. Amerika’ya gidemiyorum, vizem yokmuş. Vize almaya çalışıyorum. Oradan da belki Amerika yaparım. Ama Bodrum’a gidiyorum" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, ayrıca beIN Sports'un moderatörü Güntekin Onay'a da tepki gösterdi:
"Geçen hafta maç bitiyor, yayıncı kuruluşta sevgili kardeşim Güntekin Onay diyor ki ‘Malatya hiç 9 maçtır 3 gol yemedi’. Ben anlamadım, 3 yedi şimdi. Biz ondan şunu demesini de beklerdik, 'Ligin beşincisi de hiç 7 gol yemedi.' Bu ve buna benzer birçok şey Galatasaray’a dokundurmamak gerek. Galatasaray’ın hocasına, oyuncusuna kolay ilişmemeli. Ne demek istediğimi herkes anlıyor."
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