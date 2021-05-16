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Terim, ayrıca şu açıklamaları yaptı:

"Dramatik bir kayıp oldu. Denizli ve Malatya maçlarında 7 gol atmamıza rağmen yediğimiz 2 gol bizi şampiyonluktan etti. 2 golü yemesek biz şampiyonuz. Oraya gelene kadar başımıza gelemedik iş kalmadı. Cezaları yiyen biz, 10-12 maçı 10 kişi oynayan biz. Değişik kararlarla canı yanan biz. Ben 1 hafta görmedim ki problemsiz geçsin. Son 5-6 hafta biraz rahattık. O da biz bize kaldık herhalde ondandır. Hep biz bizeydik zaten de. Sonuç itibariyle başarısız olduk. Başarılı olduktan sonra bu takımın sorumlusu ben olduğuma göre sebebi benim olmam gerekiyor. Ama soyunma odasında oyuncularımla vedalaşırken, hepsine sonsuz teşekkür ettim. Çalışan arkadaşlarıma teşekkür ettim. Aynı anda ülkede pandemi ile beraber birçok şeyle uğraşmak kolay değil. Sadece dışarı ile uğraşmıyorsunuz. Aynı yerden iki kişi ceza heyetine giriyor aşağı yukarı aynı cezalar değişik veriliyor. Hiç ses yok. Demek ki sesi çıkarmayanlar da senin ceza yemene bir şey demiyor. Dolayısıyla iç-dış, o nedenle bence iyi bile geldik ucundan da kaybettik. Biz hiçbir zaman ikinciliğin başarılı olduğunu düşünenlerden değiliz. Onun için başarısızlığı kabul ediyoruz. Ama Galatasaray’a çok kolay dokunulduğu zaman ben bundan üzüntü duyarım. Bu sene böyle oldu. İsteyen istediği gibi davrandı. Tepki varsa bize var."