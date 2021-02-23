Beşiktaş taraftarlarından Koç'a teşekkür

23 Şubat 2021 Salı, 15:38

Beşiktaşlı taraftarlar kulübün ekonomik sorunlar yaşadığı dönemde takıma verdiği destekten dolayı Rahmi Koç’a teşekkür etti. Köyiçi Caddesi’nde yer alan bir binanın duvarına ‘’ Ne zaman ihtiyacımız olsa oldun yanımızda bu büyük taraftar bunları unutmaz asla Rahmi Baba. ‘’ yazılı bir grafiti yapılırken, yazının yanına Rahmi Koç’un resmi illüstrasyon olarak çizildi. Rahmi Koç, Beşiktaş’ın geçtiğimiz yaz Vodafone Park’ta düzenlediği Bırakmam Seni adlı bağış kampanyasına 10 milyon TL bağışladığını açıklamıştı. Düzenlenen bağış kampanyasında Beşiktaş, 80 milyon TL toplamıştı.

