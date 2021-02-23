Beşiktaş taraftarlarından Koç'a teşekkür
Beşiktaş’ın ‘’ Bırakmam Seni ‘’ kampanyasına 10 milyon TL bağış yapan Rahmi Koç’a Beşiktaş taraftarından teşekkür geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar kulübün ekonomik sorunlar yaşadığı dönemde takıma verdiği destekten dolayı Rahmi Koç’a teşekkür etti. Köyiçi Caddesi’nde yer alan bir binanın duvarına ‘’ Ne zaman ihtiyacımız olsa oldun yanımızda bu büyük taraftar bunları unutmaz asla Rahmi Baba. ‘’ yazılı bir grafiti yapılırken, yazının yanına Rahmi Koç’un resmi illüstrasyon olarak çizildi. Rahmi Koç, Beşiktaş’ın geçtiğimiz yaz Vodafone Park’ta düzenlediği Bırakmam Seni adlı bağış kampanyasına 10 milyon TL bağışladığını açıklamıştı. Düzenlenen bağış kampanyasında Beşiktaş, 80 milyon TL toplamıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Prof. Dr. Üstün Ergüder'e 1460 kişilik destek
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Şu utanmazlığa bakar mısınız
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
Video Haberler
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
- İstanbul’un göbeğinde silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Prof. Dr. Üstün Ergüder'e 1460 kişilik destek
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- Şu utanmazlığa bakar mısınız
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!