Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Kupa Avrupa'nın garantisi

18 Aralık 2020 Cuma, 08:56

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselirken teknik direktör Sergen Yalçın, "Skor ve oynanan oyundan memnunum. Oyuncularımın enerjisi iyiydi. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Onları da tebrik ediyorum. Dostça bir maç oldu. Başarılar diliyorum. Kupa bizim için önemli. Avrupa'ya gidebilmek için bir kulvar. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çıkan kadro da bunun net bir göstergesiydi. Artık pazar günü oynayacağımız maça hazırlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"LİGDE KÖTÜ BİR YERDE DEĞİLİZ

Takımın önümüzdeki haftalarda kısa aralıklarla maçlar oynayacağı sorulan Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

"Takım 3, 4 günde bir maçlar oynayacak. Takımda yeterli oyuncu sayısı var. Geniş bir kadroya sahibiz. Bazı bölgelerde rotasyon yapabiliriz. Ancak bunu oynayacağımız oyunlar gösterecek. Şimdiden bir şey söylemek olmaz. Lig uzun ve zor bir maraton. Mayıs ayının ortasına kadar uzun bir süre var. Biz başlangıçta biraz sorunlar yaşadık ama performanslar yukarı çıktıkça toparlandık. Kötü bir yerde değiliz. Oynanacak maçların skorları rotasyonumuzu belirleyecek. Hem kapasite hem de güç olarak bu maçlara hazır durumdayız."

