Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:53

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.

Ligde 22. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

29 Ocak Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Mete Kalkavan



30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 A.Alanyaspor - DG Sivasspor: Zorbay Küçük

16.00 M.Başakşehir - A.Hatayspor: Cüneyt Çakır

19.00 Fenerbahçe - Ç.Rizespor: Abdulkadir Bitigen



31 0cak Pazar

13.30 BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Denizlispor - Göztepe: Sarper Barış Saka

16.00 Gençlerbirliği - FT Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Halil Umut Meler

