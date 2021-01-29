Beşiktaş ünlü yıldız Diego Costa’nın peşinde
Yıldız futbolcu Hulk ile maddi konularda anlaşamayan Beşiktaş, rotayı Brezilya uyruklu İspanyol forvet Diego Costa’ya çevirdi.
Yıldız futbolcu Hulk ile maddi konularda anlaşamayan Beşiktaş, rotayı Brezilya uyruklu İspanyol forvet Diego Costa’ya çevirdi.
Hulk transferini yüksek maliyet nedeniyle askıya alan Beşiktaş, bir başka yıldız futbolcuya yöneldi. Uzun yıllar Atletico Madrid forması giyen Diego Costa’yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Costa’ya yıllık 2.5 milyon Avro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Avro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin istediği öğrenildi.
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