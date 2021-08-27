Beşiktaş, Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet.com.tr'ye kaleci Utku Yuvakuran'ın İstanbul ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

İrem Yavuz
27 Ağustos 2021 Cuma, 14:37
Beşiktaş, Utku Yuvakuran'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı
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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde, İstanbul Başakşehir'den Mert Günok’u kadrosuna katmasının ardından 3. kaleci konumuna gelen Utku Yuvakuran'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada Utku Yuvakuran'ın Fatih Karagümrük takımına kiralandığını söyledi.

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Utku Yuvakuran, yaz döneminde yeni sözleşme imzalamıştı.





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