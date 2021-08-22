Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran, Yeni Malatyaspor yolunda
Yeni Malatyaspor, Utku Yuvakuran için Beşiktaş ile anlaştı.
NTV Spor'un özel haberine göre Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ı kiralamak için anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde, İstanbul Başakşehir'den Mert Günok’u kadrosuna katmasının ardından 3. kaleci konumuna gelen Utku Yuvakuran, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
NTV Spor'un ulaştığı bilgiye göre Kulüp başkanı Adil Gevrek, Utku’nun transferini 1 hafta içinde tamamalanak istediklerini söylerken, “Beşiktaş’a teklifimizi ilettik. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Utku’yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.
2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Utku Yuvakuran, yaz döneminde yeni sözleşme imzalamıştı.
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