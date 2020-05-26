Beşiktaş yasakta çalıştı!
Beşiktaş, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.
Beşiktaş, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak yapılan kuvvet, kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması ve 5’e 2 çalışması ile devam eden idman; kondisyon ve dayanıklılık koşuları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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