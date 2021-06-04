Beşiktaş, yeni sezona Slovakya'da hazırlanacak
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp gerçekleştirecek.
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi Slovakya'da kamp gerçekleştirecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5-15 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da kamp yapacak.
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