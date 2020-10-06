Beşiktaş yönetiminde istifa iddiası

06 Ekim 2020 Salı, 17:53

Taraftarın eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaş yönetiminde kriz var. İddiaya gör Beşiktaş yönetimindeki 3 yönetici istifa etti.

Şimdiye kadar hem ligde hem transferde kötü bir sınav veren Beşiktaş’ta ipler kopuyor. Kartal Yiğit’in haberine göre Beşiktaş’ta 3 yönetici istifa etti. Bu isimlerden birinin Erdal Torunoğlulları olabileceği iddia edildi.

Bazı isimlerin istifadan döndürülüp aktif görevden ayrıldığı fakat yönetim kurulu üyeliklerinin devam ettiği öğrenildi





