Beşiktaş yönetiminde istifa iddiası

Şimdiye kadar hem ligde hem transferde kötü bir sınav veren Beşiktaş’ta ipler kopuyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2020 Salı, 17:53
Beşiktaş yönetiminde istifa iddiası
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Taraftarın eleştiri oklarının hedefinde olan Beşiktaş yönetiminde kriz var. İddiaya gör Beşiktaş yönetimindeki 3 yönetici istifa etti.

Şimdiye kadar hem ligde hem transferde kötü bir sınav veren Beşiktaş’ta ipler kopuyor. Kartal Yiğit’in haberine göre Beşiktaş’ta 3 yönetici istifa etti. Bu isimlerden birinin Erdal Torunoğlulları olabileceği iddia edildi.

Bazı isimlerin istifadan döndürülüp aktif görevden ayrıldığı fakat yönetim kurulu üyeliklerinin devam ettiği öğrenildi



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