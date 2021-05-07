Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber N'koudou ve Aboubakar yok!

07 Mayıs 2021 Cuma, 17:45

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubkar ve Fransız kanat oyuncusu N'koudou derbide forma giyemeyecekler.

Sergen Yalçın'ın bu iki yıldız yerine Gökhan Töre ve Larin'i kullanacağı öğrenildi.

İşte derbide muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera Linnes- Donk- Marcao - Ömer(Saracchi) - Taylan - Gedson - Kerem - Emre Akbaba - Babel - Halil

Beşiktaş: Ersin - Rosier - Welinton - Vida - N'sakala - Josef - Atiba - Ghezzal - Ljajic - Gökhan Töre - Larin