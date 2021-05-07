Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi kötü haber N'koudou ve Aboubakar yok!
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Kevin N'koudou ve Vicent Aboubakar derbide forma giyemeyecekler.
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Aboubkar ve Fransız kanat oyuncusu N'koudou derbide forma giyemeyecekler.
Sergen Yalçın'ın bu iki yıldız yerine Gökhan Töre ve Larin'i kullanacağı öğrenildi.
İşte derbide muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera Linnes- Donk- Marcao - Ömer(Saracchi) - Taylan - Gedson - Kerem - Emre Akbaba - Babel - Halil
Beşiktaş: Ersin - Rosier - Welinton - Vida - N'sakala - Josef - Atiba - Ghezzal - Ljajic - Gökhan Töre - Larin
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