Beşiktaş'a Gökhan Töre'den üzücü haber
Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre’nin MR sonrası soleus adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Gökhan 2 hafta oynayamaycak.
Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre’nin MR sonrası soleus adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Gökhan 2 hafta oynayamaycak.
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Takımımızın 28 Ekim 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre’nin, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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