Beşiktaş'a sürpriz golcü Modeste

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 08:33

Transferde atağa geçen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Anthony Modeste ile doldurdu. Siyah beyazlılar Fransız golcüyle prensip anlaşmasına vardı.

Transferde gaza basan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transfelerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, golcü transferini de bitirdi. Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesiyle golcü arayışan giren siyah beyazlı kulüp, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı. Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaşan siyah beyazlıların oyuncuyla da ufak tefek pürüzler kaldı.

Beşiktaş, Seferoviç, Cisse ve Ze Luis'in de olduğu forvet listesinde Modeste ile sıkıştı. 32 yaşındaki Fransız golcü iki sezon önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak uzun süren çabalara rağmen transfer gerçekleşememişti.

KAÇ GOL ATTI?

Köln ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modeste, geride kalan sezonda 29 maçta 4 gol ve 1 asistle oynadı. Tüm kariyeri boyunca 396 maça çıkan forvet 151 gol atarken 34 de asiste imza koydu.

Kaynak: Ajansspor