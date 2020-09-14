Beşiktaş'ı heyecanlandıran transfer
josef De Souza’yı alarak orta sahasını güçlendiren kara kartalın yeni hedefi Atletico Madrid forması giyinen Hırvat santrafor Nikola Kalinic.
Sezona Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş’ta transfer devam ediyor. Josef De Souza’yı alarak orta sahasını güçlendiren kara kartalın yeni hedefi Atletico Madrid forması giyinen Hırvat santrafor Nikola Kalinic.
Sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş Josef De Souza transferinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid’in 32 yaşındaki forveti Kalinic ile anlaşan Beşiktaş’ın transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Kariyerinde Roma, Milan, Fiorentina, Atletico Madrid gibi takımların formalarını giyinen Kalinic şu an formasını giyindiği Atletico Madrid formasıyla çıktığı 24 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Kariyerinde birçok kulübün formasını giyinen Kalinic için ödenen en yüksek bonservis bedeli ise 22.5 milyon Avro.
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