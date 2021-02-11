Beşiktaş'ı üzen sakatlık
Rakibi ile çarpışan genç oyuncu Montero'nun bu hafta sonu forma giymesinin zor olduğu açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken ilk yarıda dizinden sakatlanan Montero Siyah-Beyazlıları üzdü. Rakibi ile çarpışan genç oyuncunun bu hafta sonu forma giymesinin zor olduğu açıklandı.
CENK TOSUN İLK MAÇINA ÇIKTI
Everton'dan kiralık olarak dönen ve yurt dışından geldiği için karantinada olan Cenk Tosun da 3 yıl sonra tekrar siyah- beyazlı formayı giyerek ilk 11'de yer aldı.
Sakatlığı sona eren Gökhan Töre, cezası biten Mensah da yedek oyuncular listesinde yerini aldı.
Beşiktaş'ta geçen pazar günü Konyaspor ile oynanan ilk 11'deki Ersin, Welinton, Josef, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Abuobakar bu maçta ilk 11'de yer almadı.
Konyaspor'da da ise geçen pazar günü oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de yer alan Jevtovic, Miya ve Kravets yer almadı.
İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldıktan sonra yerine getirilen ve yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllığına anlaşan İlhan Palut, ilk kez takımın başında maça çıktı.
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