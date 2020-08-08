Beşiktaş'ın genç oyuncusuna Almanya'dan teklif
Stuttgart, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibi, transfer için siyah beyazlılara oyuncu takası teklif etti.
Gelecek sezon Almanya Bundesliga'da mücadele edecek Stuttgart, Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
Genç futbolcuyu bir süredir takip eden Alman ekibi, yeni sezon başlamadan önce Beşiktaş'a takas teklifinde bulundu. Rıdvan karşılığında Hırvat sol bek Borna Sosa'yı takasta kullanmak isteyen Alman ekibine Beşiktaş olumsuz yanıt verdi.
Rıdvan Yılmaz için 5 milyon Avro isteyen Beşiktaş, Alman ekibinin yanıtını bekliyor. Stuttgart, talep edilen bonservis bedelini kabul ederse Rıdvan kariyerine Bundesliga'da devam edecek.
Beşiktaş alt yapısından yetişen ve son 2 sezondur A takımda forma şansı bulan genç sol bek, 2019-2020 sezonunda 7 maçta forma giyerken, 1 de asist yaptı.
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