Beşiktaş'ın golcüsü Larin'e ön teklif, işte o takımlar!
Larin için İngiliz kulüpleri Everton, West Ham United ve Tottenham'ın yanı sıra İspanyol Sevilla'nın da alıcı olduğu iddia ediliyor.
Beşiktaş'ın yeni sezonda transfer rotasını Cyle Larin belirleyecek. Siyah beyazlı kulüp, geride kalan sezonun devre arasında West Bromwich Albion'un 15 milyon Avro'luk teklifini şampiyonluk yarışı nedeniyle reddetmek zorunda kalmıştı. Ancak yönetim yaz döneminde Kanadalı için gelecek teklifleri değerlendirecek.
4 KULÜBÜN LARİN'E İLGİSİ VAR
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sol açığa çekerek performansını artırdığı Larin için devre arasına benzer teklifler bekleniyor. Yönetimin belirlediği alt limit ise 12 milyon Avro net bonservis ücreti.
Larin için İngiliz kulüpleri Everton, West Ham United ve Tottenham'ın yanı sıra İspanyol Sevilla'nın da alıcı olduğu iddia ediliyor.
Kaynak: Ajansspor
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