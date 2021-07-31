Beşiktaş'ın istediği Jong'a kiralama bedeli freni

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:51

Beşiktaş'ın gündemine gelen Luuk de Jong ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hollanda basını, futbolcu ile ilgili bir iddiayı gündeme taşıdı. Ayrıca futbolcunun bonservis bedeli gibi kiralama bedeli olması dikkati çekti.

Beşiktaş yöneticilerinden Erdal Torunoğulları, Sevilla forması giyen Luuk de Jong'u transfer etmek için girişimlerde bulundu. Torunoğulları, bu girişimi İspanyol basınına verdiği bir röportajla doğrulamıştı. Şu anda Luuk de Jong transferi arapsaçına dönmüş durumda.

Golcü futbolcu, PSV Einhoven'ın da gündemine geldi. Yakın dönemde sakatlığı bulunan oyuncunun eski takımına dönme ihtimali olduğu konuşuldu. Ancak; PSV, Luuk de Jong konusunda tedirginlik yaşıyor. Sevilla ile PSV arasında mali açıdan ortak bir noktada buluşulamadığı ifade edildi. Sevilla kulübü oyuncudan zarar etmek istemiyor. Futbolcu için Sevilla'nın istediği en düşük rakamın 6 milyon Euro olacağı belirtildi.

Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Fakat; siyah-beyazlıların kiralama teklifi şu an için Sevilla tarafından kabul görmüş değil. Sevilla öncelikle oyuncunun satışını düşünüyor. Yüksek bonservis bedeli ise Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda.

Luuk de Jong'un Beşiktaş'a transfer olmak istemediği daha önce gündeme gelmişti. Sevilla'nın kiralama bedeli olarak da Beşiktaş'tan 2 milyon Avro istediği öğrenildi.

Kaynak: Ajansspor