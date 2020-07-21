Beşiktaşlı Burak'ın 'yerli-yabancı' isyanı

21 Temmuz 2020 Salı, 08:11

Fenerbahçe derbisi sonrası canlı yayında “Aslında söylemek istediğim çok şey var ama yeri değil” diyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz'ın sıkıntısı ortaya çıktı. 35 yaşındaki futbolcunun son günlerde yabancı sınırlamasıyla ilgili ‘serbest olsun' algısı yaratan kesime tepkili olduğu öğrenildi.

FIFA’YA GÜVENİYORLAR!

“Ben Fenerbahçe maçına çıkmak için sabah-akşam tesislerde tedavi oldum. Kemik güçlenmesi için paça çorbası içtim. Biz de aylardır para almıyoruz ama maç döneminde hiçbir zaman işimizden kaçmıyoruz. Yabancılar, FIFA'ya güveniyor ve istediği zaman ihtar çekip ayrılıyor. Biz, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan aynı desteği alamıyoruz. Yabancı serbestliğini savunanlar, yerli futbolcuların yaşadıklarına dikkat edip konuşsun.”

Kaynak: Skor-Sözcü.