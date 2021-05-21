Beşiktaşlı Dorukhan'ın ilk adresi belli oldu: Lille!

21 Mayıs 2021 Cuma, 08:36

Beşiktaş'ta şampiyonuk yaşayan ve sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'ün öncelikle Fransa'nın Lille ekibi ile masaya oturacağı öğrenildi.

Burak Yılmaz, Yusuf ve Zeki'nin forma giydiği Fransız lig lideri de Dorukhan'ı geniş kadroda düşünüyor.

Son 3 sezondur Beşiktaş forması giyen milli futbolcu geçen sezon 37 maçta görev aldı, 3 asist yaptı.

Dorukhan Toköz'e Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra İtalya, İspanya ve Fransa’dan farklı takımlardan teklifler var. Dorukhan geçen yıl ağır bir diz sakatlığı geçirmişti.