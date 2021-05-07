Beşiktaşlı Gökhan Töre'den derbi öncesi dikkat çeken tweet

Beşiktaşlı Gökhan Töre Galatasaray derbisi öncesi "Şu an Beşiktaş ile şampiyonluğa odaklanmış durumdayım" paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 21:25
Beşiktaşlı Gökhan Töre'den derbi öncesi dikkat çeken tweet
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Beşiktaşlı Gökhan Töre derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Töre 2016 yılında paylaştığı ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından 2021 yılında dahi beğenilen tweetinin yenisini attı. 

İşte Gökhan Töre'nin 2016'da ve 2021'de attığı tweetler:


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