Beşiktaşlı Gökhan Töre'den derbi öncesi dikkat çeken tweet

07 Mayıs 2021 Cuma, 21:25

Beşiktaşlı Gökhan Töre derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Töre 2016 yılında paylaştığı ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından 2021 yılında dahi beğenilen tweetinin yenisini attı.

İşte Gökhan Töre'nin 2016'da ve 2021'de attığı tweetler: