Beşiktaşlı Rosier, Fransa Ligi'nden teklif aldığını doğruladı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 16:17

Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu Valentine Rosier, trasferiyle kafa karıştıran bir demeç verdi.

Siyah-Beyazlıların Fransız sağ beki Valentine Rosier, ülkesindeki bir TV kanalına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



İşte o açıklamalar:

"Marsilya’nın bana olan ilgisi olumlu yönde şaşırttı beni. Fransa’nın en büyük kulüplerinden biri. Marsilya, geri çevrilemez. Marsilya’da oynamak için iyi bir mental güce ve dik duruşa sahip olmak lazım.



Hangi takıma gideceğimi henüz bilmiyorum. Sporting, Beşiktaş ile görüşüyor, neler olacağını göreceğiz.



Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek." .

