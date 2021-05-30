Beşiktaş'ın Rosier planı belli oldu
Beşiktaş, sağ bek Rosier'in bonservisini elinde bulunduran Sporting’i ikna etmek için çeşitli öneriler sundu
Beşiktaş, Rosier için harekete geçti. Fransız sağ bek ile prensipte anlaşan Beşiktaş, bu oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sporting’i ikna etmek için çeşitli öneriler sundu. Bir yıl daha kiralık oynatmak, ardından da zorunlu satın alma maddesi koymak isteyen Kartal, çeşitli bonuslarla Portekiz kulübünün kabul etmesine uğraşıyor.
YÖNETİM İSTİYOR AMA!
Beşiktaş’ta, Ghezzal ile taraflı tarafsız herkesin yılın ilk on birinde yer verdiği Valentin Rosier için, siyah-beyazlı yönetim elini çabuk tutuyor. Marsilya başta olmak üzere birçok kulübün bu transfere girmek istemesi nedeniyle hızlı davranan ve önceden nabız yoklayan Beşiktaş Yönetimi, Rosier ile yeniden anlaşmak üzere... Siyah - beyazlı kulübün tek sıkıntısı ise bonservisini elinde tutan Sporting Yönetimi...
Bu konuda Beşiktaş’ın elini rahatlatmak için Rosier de devreye girerken, Beşiktaş’ın teklifinin kendisi için çok daha cazip olduğunu söylediği bildirildi. Kartal’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde olmasının yanı sıra, takım içerisindeki arkadaşlık ortamının da kendisini çok mutlu etmesi nedeniyle İstanbul’dan ayrılmak istemeyen Fransız sağ bek, yeni sezon hazırlıklarına Beşiktaş formasıyla başlamak istiyor.
TEKLİF; KİRALIK SATIN ALMA OPSİYONU ŞEKLİNDE...
İstanbul’dan ayrılmadan önce Beşiktaş Yönetimi ile bir ön görüşme yapan ve maddi manevi sunulan tüm şartlara yeşil ışık yakan Valentin Rosier için, Beşiktaş Yönetimi bir yıl kiralık ve sezon sonunda mecburi satın alma maddesinin olduğu bir teklif sunmuştu. Skorer'den Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Beşiktaş Yönetimi, kiralık bedeli ve satın alma bedeliyle birlikte bu transfere 4 milyon euro ayırmayı planlıyor. Marsilya’nın teklifine yakın olmadığını bilen Beşiktaş Yönetimi’nin ayrıca bonus maddeleriyle de Sporting Yönetimi’ni ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.
Kaynak: Ajansspor
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