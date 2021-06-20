Beşiktaş-Sergen Yalçın görüşmesi haftaya kaldı, işte o sıkıntılar
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri ile kulübün önerdikleri arasındaki fark bu hafta yeniden masaya yatırılacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda Sergen Yalçın ile anlaşılamaması büyük sıkıntı yarattı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın cumartesi görüşüp imzaları atması bekleniyordu ancak görüşme haftaya kaldı.
Siyah - beyazlıların iki kupayı kazanmasının ardından taraftarlar Sergen Yalçın ile sözleşmenin tekrar imzalanmasını bekledi, ancak süreç uzadı. Başkan Çebi ve Sergen Yalçın bir türlü bir araya gelemedi.Hafta sonu ise ilk görüşme oldu. Ancak Beşiktaş'ın teklifi ile Sergen Yalçın'ın istediği ücret konusunda son dakikada uyuşmazlık çıktı. Bunun üzerine zirve gelecek haftaya bırakıldı. Beşiktaş'ın 12 artı 5 milyonluk bonuslu teklifini Sergen Yalçın ilk etapta kabul etmedi."Parada anlaşılır" diyen Yalçın'ın diğer istekleri ise ekibi için. Geride bıraktığımız sezonda 7 milyon lira maaş alan Sergen Yalçın, 5 milyon lira da başarı primi almıştı. Yalçın, yeni sezon için kurulacak takımda tüm transferlerde kendisinin de devre olmasını ve alınacak oyunculara son kararı kendisinin vermesini istiyor. Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde geçen sezon birlikte çalıştığı isimlerle de devam etmeyi ve personele zam yapılmasını da istiyor.
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