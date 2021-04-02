Beşiktaşlı yöneticiden çarpıcı Mustafa Cengiz açıklaması

02 Nisan 2021 Cuma, 00:05

Beşiktaş camiasından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK ve hakem atamaları hakkında önemli açıklamalar geldi. Siyah beyazlı kulübün genel sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medya hesabından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

SEBEP MHK VE YENİ SPOR YASASI MI?

Mustafa Cengiz’in, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Başkanlığı’na seçildikten sonra gündeme getirdiği konulardan rahatsız olduğunu öne süren siyah beyazlı yönetici, “Bu maddeler; MHK gibi kurulların TFF yerine kulüplerce seçilmeleri gerektiği, Süper Lig AŞ kuruluşu, Spor Yasası ve yasada kulüplere zarar veren Yönetim Kurulu üyelerinin cezai müeyyedilere tabi tutulması zorunluluğu, yayıncı kuruluşun muhatabının TFF değil Kulüpler Birliği olması gerekliliğiydi” dedi.

Urgancılar şöyle devam etti: “Ülke futbolu adına bunlardan rahatsızlık duymak mümkün değil ama Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Demek ki bu gündem maddeleri kendisini ve kulübünü rahatsız etti.

Bunların her biri ülke futbolunun yıllardır çözülmesi gereken en önemli sorunları değil mi? Yoksa birileri için her halükarda sadece kendi kulüp menfaatleri mi önemli?”

Paylaşımında Beşiktaş-Kasımpaşa maçına hakem olarak Halil Umut Meler’in atanmasına da yer veren Urgancılar şu yorumda bulundu:

"GERÇEK NİYETLERİNİ ANLADIK"

Paylaşımında Beşiktaş-Kasımpaşa maçına hakem olarak Halil Umut Meler’in atanmasına da yer veren Urgancılar, “Bu istifadan sonra MHK malum hakem atamasını yaparak kendince meydan okudu ve nihayetinde bir hakemi canlı bomba gibi lanse etti. O hakemi nasıl bir kariyer bekliyor göreceğiz. Tüm bunların neticesinde MHK’nın işbirlikçilerini ve ülke futboluna dair gerçek niyetlerini anladık” yorumunda bulundu.