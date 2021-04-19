Beşiktaş'ta 1 pozitif vaka
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Efe Bezci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını belirtti.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Aldığım tüm önlemlere karşın Covid 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Karantina süresini Ankara'daki evimde geçireceğim. Salgının nereden, kimden geleceği belli olmuyor. Pandemiden kurtulmak için önlemlerimizi daha da artıralım."
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