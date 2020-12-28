Beşiktaş'ta Aboubakar unutulmadı
Siyah-beyazlı futbolcular, Sivasspor karşısında 18'inci dakikada Güven Yalçın'ın attığı gol sonrasında geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Aboubakar'ı unutmadı.
Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ederken ilginç bir gol sevinci yaşandı. Siyah-beyazlı futbolcular, Sivasspor karşısında 18'inci dakikada Güven Yalçın'ın attığı gol sonrasında geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Aboubakar'ı unutmadı. Atılan gol sonrasında yedek kulübesine hareketlenen siyah-beyazlı futbolcular, annesinin cenazesine katılmak için ülkesi Kamerun'a giden Aboubakar'ın formasını alarak golcü oyuncuya destek oldu.
Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice, cumartesi günü hayata gözlerini yummuş golcü oyuncu da cenaze törenine katılmak için bugün ülkesine gitmişti. Sivasspor maçında görev alamayan Aboubakar, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında da forma giyemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
Video Haberler
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret belli oldu
- Akit TV'den Uğur Şahin hakkında çirkin yorum
- 15 milyon TL harcandı şimdi koyunlar otluyor
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- 2021’de Suriye’ye sınır dışılar başlayacak
- Bakanlığı tarikatlar yüzünden bıraktım
- İsrail’le nikâh nereden çıktı şimdi?
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi