Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kaç hafta oynayamayacağı belli oldu

01 Nisan 2021 Perşembe, 18:39

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgili açıklama geldi. Açıklamayı yorumlayan uzmanlar Aboubakar'ın, iyi ihtimalle 3 maçı kaçıracağını söylediler..

BEŞİKTAŞ'IN VİNCENT ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kamerun milli takımının 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denilmişti.

KASIMPAŞA, ALANYASPOR VE ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ın açıklamasını yorumlayan uzmanlar; Vincent Aboubakar'ın, Kasımpaşa ile oynanacak 32. hafta maçının dışında Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında da sahada olmayacağını belirttiler. Söz konusu sakatlıkta uzmanlar sahaya dönüşü 1-4 hafta arasında olduğunu ifade ediyor.