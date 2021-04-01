Beşiktaş'ta Aboubakar'ın kaç hafta oynayamayacağı belli oldu
Milli maçta sakatlanan Aboubakar'ın en az 3 maç kaçıracağı, sakatlığının uzayabileceği ifade edildi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgili açıklama geldi. Açıklamayı yorumlayan uzmanlar Aboubakar'ın, iyi ihtimalle 3 maçı kaçıracağını söylediler..
BEŞİKTAŞ'IN VİNCENT ABOUBAKAR AÇIKLAMASI
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kamerun milli takımının 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denilmişti.
KASIMPAŞA, ALANYASPOR VE ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK
Beşiktaş'ın açıklamasını yorumlayan uzmanlar; Vincent Aboubakar'ın, Kasımpaşa ile oynanacak 32. hafta maçının dışında Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında da sahada olmayacağını belirttiler. Söz konusu sakatlıkta uzmanlar sahaya dönüşü 1-4 hafta arasında olduğunu ifade ediyor.
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Kokain çekenlerin burnundaki 100 dolar
- Mahkeme kararına rağmen yurttaşın evi gasp edildi