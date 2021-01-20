Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA
20 Ocak 2021 Çarşamba, 17:22
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Abone Ol google-news

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandı.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler