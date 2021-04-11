SON DAKİKA |Beşiktaş'ta bir sakat daha; golcüler hastanelik! Son kurban Larin
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Aboubakar'dan sonra bugünkü maçta Cenk de dizinden sakatlanmıştı, maçın sonlarında ise Kara Kartal'ın gol yükünü çeken Larin de sakatlık yaşadı.
Erzurumspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşan Beşiktaş'ta Aboubakar'dan sonra bugünkü maçta Cenk de dizinden sakatlandı. Maçın sonlarında ise Kara Kartal'ın gol yükünü çeken Larin de sakatlık yaşadı.
İlk bilgilere göre diz kapağı çıktığı söylenen Cenk'in uzun süre oynamayacağı açıklanırken maçın sonlarında adale sakatlığı yaşayan Larin'in durumu ise İstanbul'a dönüşte belli olacak.
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