Beşiktaş'ta bütçeyi daraltma adımı
Beşiktaş’ta yoğun bir mesai var. Sezonun başlaması için geri sayım yapan siyah-beyazlılar uzun vadeli planlar dahilinde gelecek yılı düşünüyor.
Beşiktaş’ta yoğun bir mesai var. Sezonun başlaması için geri sayım yapan siyah-beyazlılar uzun vadeli planlar dahilinde gelecek yılı düşünüyor. Yönetimin gündeminde, maaş bütçesinin düşürülmesi ve yapılacak indirimler, yeni sezon transferleriyle gidecek-kalacak isimlerin belirlenmesi var. Bu anlamda Beşiktaş kurmayları üç aşamalı bir plan yaptı:
ÇEBİ İNDİRİM İSTEYECEK
Corona virüsü yenen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin karantinası cuma günü sona erecek. Çebi, izolasyonu biter bitmez indirim görüşmeleri için çalışmalara başlayacak. Futbolculara, ekonomik durum anlatılacak ve yeni dönemde yola nasıl devam edileceği belirtilip fedakârlık istenecek.
Kaynak: Sözcü
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