Beşiktaş'ta dehşet dolu dakikalar; Kağıt toplayıcısı 3 kişiyi bıçakladı
Beşiktaş'ta bir kağıt toplayıcısı yolda yürüyen 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olay, Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen şüpheli, yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı.
Saldırgan, 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki H.H.Y. olduğunu belirledi. Polis, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırganı arıyor.
"ÇIĞLIK SESLERİNE CAMA ÇIKTIM"
Derya Apartmanı önünde gerçekleşen olayın ardından ambulansa haber veren apartman sakinlerinden Merve Yalçın, "Akşam 20.20 gibi oldu. Evdeydim, çığlık seslerine cama çıktım. O sırada kadının yere yığıldığını gördüm. 3 kişilerdi. Rus turistlerdi. Kızın yığıldığını görünce polise ve ambulansa haber verdik. Müdahale ettiler ama kızın durumu iyi değildi. Kızı 7 kere bıçaklıyor diğerlerine de 3-4 bıçak darbesi geliyor. Apartmandakiler hemen pansuman yaptılar ama kanaması çoktu" dedi.
Apartman görevlisi Ercan Çinkioğlu ise "Hiçbir şey demeden oradakine tek bir bıçak darbesi vurdu. O kaçtı. Bir kişi kaçamadı. Ona 7 tane bıçak darbesi vurdu. Diğer erkeğin de koluna vurdu. 3 kişiyi de yaraladı. Kadının durumu bayağı ağırdı. Ekmek bıçağı gibi büyük bir bıçakla vurdu" dedi. Hırsızlık kastının olmadığını söyleyen Çinkioğlu, "Hiçbir şey almaya çalışmadı, direkt saldırdı. 50 metre yukarıda para istemiş, daha sonra turistleri takip etmiş" diye konuştu.
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