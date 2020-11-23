Beşiktaş'ta derbi mesaisi
Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
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