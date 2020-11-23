Beşiktaş'ta derbi mesaisi

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:50

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.