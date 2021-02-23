Beşiktaş’ta Ghezzal ve Montero sahaya indi

23 Şubat 2021 Salı, 12:55

Süper Lig’in 27. haftasında Denizlispor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Sakatlıkları bulunan Ghezzal ve Montero, düz koşulara başladı.

Süper Lig’in 26. haftasını bay geçen ve 26 Şubat Cuma günü sahasında Denizlispor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Sol dizinde ödem bulunan ve Denizlispor karşısında forma giymesi zor olan Cenk Tosun, çalışmada yer almadı. Sakatlıkları bulunan diğer isimlerden Rachid Ghezzal ve Montero ise özel programları dahilinde çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaptı. Bu 2 futbolcunun hafta içinde sakatlıklarının durumu takip edilecek ve Denizlispor karşısında forma giyip giymeyecekleri netleşecek.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise kondisyon ve taktik çalıştı. Hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, yarın basına kapalı olarak çalışacak.



