Beşiktaş’ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Sergen Yalçın, milli oyunculardan yoksun çalışmada taktiğe ağırlık verdi.
Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, üç günlük iznin ardından sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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