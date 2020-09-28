Beşiktaş'ta Konya maçı sonrası yumruklaşma yaşandı mı?

28 Eylül 2020 Pazartesi, 09:12

Beşiktaş, en ağır lig yenilgisini yıllar sonra Konyaspor karşısında alırken, maç bitiminde soyunma odasında tartışma yaşandığı, ancak gerginliğin sözlü ortamda kaldığı iddia edildi.

Her zaman olabilecek bu tartışma dışarı farklı yansıdı. Beşiktaş'ın Konyaspor karşında yaşadığı hezimet sonrası sosyal medyadaki iddia kulübü karıştırdı, Vida ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın tartışıp yumruklaştığı iddiası ise net bir dille yalanlandı.



Gazeteci ve Fikret Orman yönetiminin yöneticisi Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın'la da yönetimle de konuştum, yumruklaşma yok" ifadesini kullandı.



