Beşiktaş'ta korkutan yangın

İstanbul Beşiktaş, Arnavutköy Balıkçısı adlı mekanda yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2020 Perşembe, 02:36

Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi, Beşiktaş - Arnavutköy Balıkçısı’nda elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. 

8 itfaiye 1 ambulans ve polis ekipleri geldi. Yangın saat gece 1’e doğru başladı. 

1 buçuk saate yakın bir sürede söndürüldü. yangında ölü ya da yaralının bulunmadığı bildirildi.


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