Beşiktaş'ta korkutan yangın

28 Mayıs 2020 Perşembe, 02:36

Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi, Beşiktaş - Arnavutköy Balıkçısı’nda elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.

8 itfaiye 1 ambulans ve polis ekipleri geldi. Yangın saat gece 1’e doğru başladı.

1 buçuk saate yakın bir sürede söndürüldü. yangında ölü ya da yaralının bulunmadığı bildirildi.