Beşiktaş'ta korkutan yangın
İstanbul Beşiktaş, Arnavutköy Balıkçısı adlı mekanda yangın çıktı.
Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi, Beşiktaş - Arnavutköy Balıkçısı’nda elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı.
8 itfaiye 1 ambulans ve polis ekipleri geldi. Yangın saat gece 1’e doğru başladı.
1 buçuk saate yakın bir sürede söndürüldü. yangında ölü ya da yaralının bulunmadığı bildirildi.
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