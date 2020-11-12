Beşiktaş'ta koronavirüs paniği
5 futbolcunun koronovirüs testleri pozitif çıktı. Beşiktaş'ta toplam vaka sayısı 8 oldu.
Beşiktaş, koronavirüs sonuçları ile sarsıldı.
Önceki akşam Türkiye-Hırvatistan maçında Beşiktaşlı Vida'nın 45 dakika hasta hasta oynadığının belli olmasının ardından bugün yapılan testlerde 5 futbolcunun koronavirüs olduğu açıklandı. Bu isimlerden 2'sinin defansta yer alan isimler olduğu öğrenildi.
Beşiktaş’ta 5 futbolcunun korona virüs testinin sonucu pozitif çıktı.
Beşiktaş’ta 5 futbolcu koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada 5 ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"1’i kadro dışı olan oyuncumuz olmak üzere toplam 3 futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan 2 futbolcumuzun da Covid-19 testleri pozitif çıktı."
Beşiktaş’ta böylece koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8’e yükseldi
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