Beşiktaş'ta maaş indirimine giden tek isim belli oldu

30 Mayıs 2021 Pazar, 13:05

Şampiyon Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın en yakın mesai içinde olduğu isimlerin başında yer alan icra kurulu üyesi Cenk Sümer, geride kalan sezonda pandemi nedeniyle bir tek futbolcunun indirim yaptığını söyledi.

Kulübün mali işler departmanında görev yapan ve özellikle takım bütçesi üzerine çalışan Sümer, Twitter Space'de önceki gece Beşiktaş taraftarlarının açtığı sohbet odasına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Büyük bir maddi sıkıntı ve kadro darlığıyla mücadele ederek şampiyon olduklarını vurgulayan Sümer, yeni sezon için de bütçe disiplinine uyarak hareket edeceklerinin altını çizdi.

4 YILLIK PLANLAR BİLE HAZIR

Sümer, "Şampiyonlar Ligi'nden 30, 40 milyon Euro kazanacağız evet ama bu kulübün 3.4 milyar lira borcu var. Başkan bunu hep söyledi. Bu gerçekten uzaklaşmayacağız. Mücadele ettiğimiz konu 1. Dünya Savaşı'ndaki gibi. Kuzeyde, güneyde, doğuda bir sürü cephe var. Geniş bir eksende konularımız var. Sadece A takım bütçesiyle ilgili sorunlarımız yok. Bir kulübümüz, borçlarını TL'ye çevirdi diye çok büyük bir repütasyon yaptı. Ama biz bir sene önce TL'ye geçmiştik zaten. Bunun reklamını yapmadık. Transfer planlaması içinde 2022, de 2023 de, 2024 de var bizim. B, C, D, E planları yapmamız lazım. Ersin için de, Welinton için de, hatta 38 yaşındaki Atiba için de plan yapmamız lazım. Limitlerimiz çok kısıtlayıcı. İki yıl evvel bu yoktu" dedi.

Takımdaki tüm oyunculara dair Sergen Yalçın'ın tasarrufu olduğunu vurgulayan Cenk Sümer, "Hoca Güven'i, Umut'u gönderdi. Dedi ki 'Oynasınlar, burada oynayamayacaklar, gönderin'. Hocanın onay vermediği hiçbir şey yapılmadı, hiç bir transfer yapılmadı. Hem de Mart itibarıyla konuşuldu. Herkes pandemi, korku evindeyken biz Ümraniye'de Ahmet Nur Çebi, Erdal Toruoğulları, Sergen Yalçın, ben bir de Seçil Aygül (kulübün CEO'su). 20 Mart 2020 itibarıyla Ümraniye'ye park ettik. O dönem itibarıyla 4 temiz kâğıdı aldık. Para kazanmazken, yapılandırmalar yaptık. Oyuncularla, menajerlerle görüştük. Olağanüstü işler yapıldı. Dediler ki 'Futbolcularla indirim konuşup moralleri bozuyorlar'! Biz gerçekleri konuştuk. Kimse indirim falan yapmadı. Yapan var: Necip Uysal. Direkt indirim yapan Necip Uysal'dır. Delikanlı mıdır? Kralıdır. Beşiktaşlı mıdır? Gerçekten Beşiktaşlı'dır. Anlattık. 'Ben bunu yapıyorum' dedi. Dediğimizin de ötesinde yaptı çocuk. İnanamadım. Muazzam. Geri kalanlar anlayış gösteri ama indirim yapmadılar. Ama alacaklarından belli bir dönem için feragat ettiler, vadeleri uzattılar... Allah hepsinden razı olsun, bugünlere gelindi" diye konuştu.

