Beşiktaş'ta Mensah takıma döndü
Beşiktaş Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlıyor. Siyah beyazlılarda koronavirüs testi negatife dönen Mensah, takımla çalışmalara başladı.
3 haftalık aranın ardından oynadığı Yukatel Denizlispor maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, ligin 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.
Gana milli takımı dönüşünde koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Mensah’ın karantina süresi sona erdi. Yapılan son testi negatif çıkan Mensah, Yeni Malatyaspor maçında forma giyebilecek.
Sakatlıkları bulunan N’Koudou, Hasic ve Atakan’ın tedavileri sürüyor.
Vodafone Park’ta pazar günü 19’da oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
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