Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı

08 Eylül 2020 Salı, 11:40

Beşiktaş'ta Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ve Brezilyalı sağ bek Douglas kadro dışı bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre kadro dışı bırakılarak kendilerinden takım bulması istenen iki oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı başka bir sahada sürdürecek.