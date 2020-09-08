Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı

Beşiktaş'ta Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ve Brezilyalı sağ bek Douglas kadro dışı bırakıldı.

DHA
08 Eylül 2020 Salı, 11:40
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Beşiktaş'ta Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ve Brezilyalı sağ bek Douglas kadro dışı bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre kadro dışı bırakılarak kendilerinden takım bulması istenen iki oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı başka bir sahada sürdürecek.


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