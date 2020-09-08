Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı
Beşiktaş'ta Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ve Brezilyalı sağ bek Douglas kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'ta Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ve Brezilyalı sağ bek Douglas kadro dışı bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre kadro dışı bırakılarak kendilerinden takım bulması istenen iki oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı başka bir sahada sürdürecek.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ABD’de yapılan son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bu kez iflasını duyurdu
- Erdoğan'dan toplu taşıma ve eğitim açıklaması
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Video Haberler
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
- Vicdansızlık! Sosyal medyada büyük tepki topladı
- Polisi böyle tehdit etti: En son birinizi öldüreceğim
- İşte trafikte seyir halindeyken çiğ köfte yemenin cezası
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ABD’de yapılan son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bu kez iflasını duyurdu
- Erdoğan'dan toplu taşıma ve eğitim açıklaması
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti