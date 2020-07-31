Beşiktaş'ta N'skala tamam, sırada o var
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi, N’Sakala ile sözleşme imzalarken, Welinton'ı da renklerine bağlamaya çok yaklaştı. Siyah beyazlılar, ayrıca hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk olarak kadrosuna Fabrice N’Sakala’yı kattı.
Demokratik Kongolu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah beyazlılar, Welinton içinde temaslarını sürdürüyor.
Transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Brezilyalı stoper için Aytemiz Alanyaspor ile takas konusunda anlaşma sağladı.
Takasta kullanılacak isim ise Fatih Aksoy olacak.
Beşiktaş yönetimi, Fatih’in sözleşmesini uzatıp 2 yıllığına kiralamayı düşünürken, Aytemiz Alanyaspor ise genç oyuncunun bonservisini istiyor.
Transfer dönemi başlamadan son görüşmelerin yapılıp, resmi imzaların atılması bekleniyor.
Kaynak: TRT Spor
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